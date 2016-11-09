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☆新品未使用☆矢沢永吉☆E.YAZAWA☆タオル☆
商品番号 L61056966929
商品名

☆新品未使用☆矢沢永吉☆E.YAZAWA☆タオル☆
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆新品未使用☆矢沢永吉☆E.YAZAWA☆タオル☆サイズ　約115センチ×約60センチ☆入手経路等、記憶が定かではありませんが、40年以上前に入手し、未使用のまま保管していました。￼　新品未使用品ですが、中古扱いとさせていただきます。　購入後の返品返金等には一切応じられませんので、ご留意の上、購入手続きをお願いいたします。￼
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