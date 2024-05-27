最終値下げ　キャラプロ　小島聡　グレートコスケ　サイン入り　新日本プロレス

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ミスターXキャラプロの小島聡です。小島聡DXにグレートコスケの直筆サイン入りです。永田裕志中西学天山広吉小島聡藤田和之AKIRA飯塚高史安田忠夫西村修山崎一夫金本浩二大谷晋二郎高岩竜一田中稔エルサムライケンドーカシン橋本真也武藤敬司蝶野正洋高田延彦船木誠勝前田日明小川直也桜庭和志ハオミンhaomingメキシコモグラハウスキャラプロ三沢光晴小橋建太秋山準小川良成齋藤彰俊金丸義信川田利明ベイダースコーピオ高山善廣大森隆男丸藤正道KENTAイタミヒデオバレットクラブハルクホーガンハリウッドホーガンNWOケビンナッシュスコットホールＸパックHAOコレクション闘魂三銃士武藤敬司橋本真也蝶野正洋ZERO1スタンハンセンHAOコレクションアブドーラザブッチャージャイアントキマラ鈴木みのるASUKAケニーオメガヤングバックスコーディーハングマンペイジマーティースカルストーンコールドスティーブオースティンブレットハートオルティスカートアングルエッジテッドデビアスドリューマッキンタイヤエライアスランディーオートンバティスタトリプルHショーンマイケルズランディーサベージクリスジェリコリックフレアーマクマホンベイリーロンダラヴジーアンダーテイカーベッキーリンチシャーロットフレアーサーシャバンクスメルセデスモネWWEWCWWWF新日本プロレス全日本プロレスNOAHDDTNXTAEW内藤哲也オカダカズチカ高橋ヒロムエルデスペラード棚橋弘至ウィルオスプレイバレットクラブロスインゴベルナブレスデハポンCHAOSユナイテッドエンパイア