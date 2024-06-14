【ニューエラ×トキドキ】コラボキャップ恐竜TKDK稀少デザイン グレー×黒

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見た目が気に入ってこちらで購入し飾っていました。あまり目立った汚れ傷は見当たりません。※あくまで個人の見たてなので神経質な方はご遠慮下さい発送は２１時～２３時頃にしてます。プロフィールをご確認の上ご購入お願いします。