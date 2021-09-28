ポケカ カミツレのきらめきSR

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商品詳細
パック開封後すぐにスリーブ＋硬質カードケースに入れて保管していますが、プレイ用として理解のある方のみご購入をお願いします。トラブル防止のためにやや傷ありで出品しています。状態は写真でご確認ください。気になる場所がありましたら、お写真追加します。即購入◎お値下げ×スリーブ＋硬質カードケース＋厚紙補強＋水濡れ対策をして発送いたします。
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