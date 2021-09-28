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ポケカ カミツレのきらめきSR
商品番号 V36882208335
商品名

ポケカ カミツレのきらめきSR
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パック開封後すぐにスリーブ＋硬質カードケースに入れて保管していますが、プレイ用として理解のある方のみご購入をお願いします。トラブル防止のためにやや傷ありで出品しています。状態は写真でご確認ください。気になる場所がありましたら、お写真追加します。即購入◎お値下げ×スリーブ＋硬質カードケース＋厚紙補強＋水濡れ対策をして発送いたします。
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