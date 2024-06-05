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- 90s LennyKravitz Tシャツ バンドTシャツ
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬LennyKravitzレニークラヴィッツ ビンテージtシャツバンドTシャツ●サイズ：タグ表記無し 実寸からXL位だと思います。肩幅61cm身幅59cm着丈77cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：タグ切れしていますが目立った汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/revamp657022.html
http://narcologia.ru/goods/perforce125165.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle185325.html
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