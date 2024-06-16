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【未開封】ホロライブ　全員連結アクリルキーホルダーセット
商品番号 N75957897981
商品名

【未開封】ホロライブ　全員連結アクリルキーホルダーセット
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロコミで販売されたアクキーセットです。未開封のまま暗所にて保管していました。まとめ売りのため、バラ売り不可です。ネコポスにて発送予定グッズ種類···キーホルダーホロライブ　ホロコミ　C98アクキー　白神フブキVTuberhololive
http://narcologia.ru/goods/ordering967079.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose700440.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture935841.html
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