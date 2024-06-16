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- 【未開封】ホロライブ 全員連結アクリルキーホルダーセット
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商品詳細
ホロコミで販売されたアクキーセットです。未開封のまま暗所にて保管していました。まとめ売りのため、バラ売り不可です。ネコポスにて発送予定グッズ種類···キーホルダーホロライブ ホロコミ C98アクキー 白神フブキVTuberhololive
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