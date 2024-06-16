マランツ MPM-1000

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商品詳細
マランツMPM-1000になります。オンライン会議等で使用することを想定して購入しました。パソコンに繋いで数回使用しましたが、ほとんど使う機会がなくなったので出品します。状態は良いかと思いますが、あくまで中古品ですので、美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いします。#マランツコンシューマーマーケティング#マランツMPM_1000種類...マイク
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