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マランツ MPM-1000
商品番号 H74611873129
商品名

マランツ MPM-1000
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マランツMPM-1000になります。オンライン会議等で使用することを想定して購入しました。パソコンに繋いで数回使用しましたが、ほとんど使う機会がなくなったので出品します。状態は良いかと思いますが、あくまで中古品ですので、美品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いします。#マランツコンシューマーマーケティング#マランツMPM_1000種類...マイク
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製品情報：MPM-1000J：marantz Professional
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