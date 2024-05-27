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江戸硝子盃‥鉛ガラス‥古美術品
商品番号 W84734147896
商品名

江戸硝子盃‥鉛ガラス‥古美術品
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 9,890 円
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商品詳細

高さ約3.5センチ口径約5センチの型吹き鉛硝子の盃でございます。切り離し時の削げが有ります。黒柿の箱付き
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