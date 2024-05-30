ルイヴィトン サンチュール ダミエ ベルト 95cm

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■商品詳細■ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン■デザイン：ベルト■サイズ：全長95cm幅3cm多少の誤差が生じる場合があります。■付属品：なし■状態詳細は写真にてご確認下さい。購入時何度か着用しているので使用感はございますが、大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます♪表面は綺麗です中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。■中古品ですので写真に写りこまない小さな傷、汚れ等がある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。#ブランド#ルイヴィトン#ヴィトン#ベルト#LOUISVUITTON