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希少　Nike air jordan 1 low white
商品番号 G54115401782
商品名

希少　Nike air jordan 1 low white
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都河原町のbilly'sにて購入。あまり履く機会がないため出品します。状態も悪くないとおもいます。モデル/シリーズ···AIRJORDANメインカラー···ホワイトモデル/商品名···JORDAN1
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