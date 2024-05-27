✨美品✨River クロコダイル 本革　メンズ ベルト 紳士 グレー系

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Mikado【ミカド】クロコダイル ベルト ツヤ仕上げ サイズ調整可 日本製



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男性用の本物のクロコダイルレザーベルト,スーツ用の滑らかなバックル付きのエレガントでファッショナブルなアクセサリー



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PAMM 記憶の中のストライプカーディガン - カーディガン/ボレロ

【ブランド】River/リバー【仕様】（サイズ:約）全長:117幅:3.7cm無段階調節可（カラー）グレー系（付属品）無し【商品説明】レザーブランド《River》のクロコダイルベルトです◎落ち着いた大人の雰囲気を与えるグレーのカラーリングにシルバーカラーのバックルが大変ラグジュアリーなお品です。シンプルながら存在感を感じられ、デイリーユースはもちろん、スーツスタイルにも馴染み、ワンランク上のお洒落を演出してくれます✨【商品状態】使用感の少ない綺麗な状態のお品ですので、長くご愛用いただけます◎⭐️ブランド品を扱うリユースショップにて購入のお品です⭐️ご購入後二日以内に迅速に発送いたします⭐️梱包材を用いて丁寧に梱包いたします⭐️リユース品になりますので完璧品をお求めの方はご遠慮ください#クロコダイル#ベルト#スーツ#紳士#マットクロコ