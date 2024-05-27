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✨美品✨River クロコダイル 本革　メンズ ベルト 紳士 グレー系
商品番号 W28014189536
商品名

✨美品✨River クロコダイル 本革　メンズ ベルト 紳士 グレー系
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】River/リバー【仕様】（サイズ:約）全長:117幅:3.7cm無段階調節可（カラー）グレー系（付属品）無し【商品説明】レザーブランド《River》のクロコダイルベルトです◎落ち着いた大人の雰囲気を与えるグレーのカラーリングにシルバーカラーのバックルが大変ラグジュアリーなお品です。シンプルながら存在感を感じられ、デイリーユースはもちろん、スーツスタイルにも馴染み、ワンランク上のお洒落を演出してくれます✨【商品状態】使用感の少ない綺麗な状態のお品ですので、長くご愛用いただけます◎⭐️ブランド品を扱うリユースショップにて購入のお品です⭐️ご購入後二日以内に迅速に発送いたします⭐️梱包材を用いて丁寧に梱包いたします⭐️リユース品になりますので完璧品をお求めの方はご遠慮ください#クロコダイル#ベルト#スーツ#紳士#マットクロコ
http://narcologia.ru/goods/revamp991422.html
http://narcologia.ru/goods/response934842.html
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