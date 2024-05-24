ネクタイ ２１種　スカーフ １点　合計２２点セット

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商品詳細
★★★スムーズな取り引きを行う為に★★★・値引き交渉は一切、お断りしております・合わせ買い、複数買いは一律200円引き可能・「購入して良いですか？」は必要ありません・無言で即購入を歓迎致します★★★商品説明★★★中古ネクタイ２１種+スカーフ１種 ※２２点セット バラ売りはしておりません【重要事項】大事に利用していたので、綺麗に保管しておりましたほとんど綺麗な状態ですが、使用感がある物もありますおそらく全てが国産品で絹１００％の物がほとんどでしたメーカーがわからない物もありましたが、 ダイソーなどの単価が安い物は入っておりません画像１枚目・・・ネクタイ２１種画像２枚目・・・スカーフ【お願い】お値下げは考えておりませんバラ売りはしておりませんchristiandavisoriginalcravatCENTAIGLON renoma YUKIKOHANAI SAVOIA 西陣織 日本製国産品絹100％
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