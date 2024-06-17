カステルバジャック ガルボ 二つ折り財布 047622 ネイビー

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商品詳細
こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名:カステルバジャックCASTELBAJAC商品名:二つ折り財布商品コード:047622サイズ:約W11xH9xD2.5cm色:コン重量:約60g品物の状態:■正規ライセンス品■新品■素材:牛革・綿仕様:札入れx2カードポケットx8フリーポケットx2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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