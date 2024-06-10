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良品 ヤマハ トランペット YTR-2320E 吹奏楽 初心者 ビギナー
商品番号 J53938957030
商品名

良品 ヤマハ トランペット YTR-2320E 吹奏楽 初心者 ビギナー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】メーカーYAMAHA　ヤマハ　【アイテムカテゴリー】トランペット管楽器　吹奏楽【型番】YTR-2320E　YTR2320E　【材質】イエローブラス【ケース】純正ハードケース　【付属品】マウスピース、グリス【コンディション】こちらの商品は中古品になりますので多少の使用感はございますが、まだまだ使用出来る状態の商品になります。中古品ですので格安でお譲り致します。よろしくお願い致します。
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