フィルソン ジャケット

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フィルソンジャケット米国製のフィルソンのジャケットになります。しっかりとした100%VIRGINWOOLです。暖かさはもちろんの事こと、デザインも素敵でカジュアルな中々、他では見ない貴重なモデルです。状態は購入後、数回着用の美品になりまだまだ来ていただけると思います。カラー：グレーSIZE:LMadeinUSA着丈74cm身幅57cm.袖丈65cm多少の誤差はお許し下さい。