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フィルソン ジャケット
商品番号 I29804461029
商品名

フィルソン ジャケット
ブランド名 フィルソン
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィルソンジャケット米国製のフィルソンのジャケットになります。しっかりとした100%VIRGINWOOLです。暖かさはもちろんの事こと、デザインも素敵でカジュアルな中々、他では見ない貴重なモデルです。状態は購入後、数回着用の美品になりまだまだ来ていただけると思います。カラー：グレーSIZE:LMadeinUSA着丈74cm身幅57cm.袖丈65cm多少の誤差はお許し下さい。
http://narcologia.ru/goods/stair829700.html
http://narcologia.ru/goods/waveform859417.html
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