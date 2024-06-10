CASIO カシオ　PX-120 PRIVIA 88鍵盤 キーボード　￼

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他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️ #カーサ楽器 ⭐️沖縄、北海道、離島の方は購入前にお声かけください。基本送料込みですが、離島は送料が変わりますので宜しくお願い致します。スタイリッシュなデザインとハンマリングの重厚なタッチが特徴的な電子ピアノ。「CASIOプリビィアPX-120DK」です。出品は写真に、あるものが全てとなります。「光ナビゲーション機能搭載」「スケーリングハンマーアクション88鍵盤」「トリプルエレメントAIF音源(11音色)」「最大同時発音数128音」「こだわりのバスレフスピーカー搭載」「MIDI搭載」オプション「スタンドCS-65DK」「3本ペダルユニットSP-30」付属品「ペダル・譜面立て・楽譜集・ACアダプター」CASIOPX-120DKカシオ計算機定価：¥63000種類···電子ピアノ