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ボッテガ　長財布
商品番号 F20055725163
商品名

ボッテガ　長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー5年以上前に三田のアウトレットで7万円程で購入。財布新調の為、お譲りします。付属品等なし。
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