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新品未使用 ボッテガヴェネタ コインケース ブルー イントレチャート
商品番号 O24648574429
商品名

新品未使用 ボッテガヴェネタ コインケース ブルー イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綺麗なブルーのコインケース、新品未使用品です。小銭とカードなどが収納できて便利です。付属品:箱、保存袋※新品未使用ですが、片面に2ヶ所くぼみがついています。一番最後の写真をご確認ください。カラー···ブルー柄・デザイン···無地
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