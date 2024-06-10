新品未使用 ボッテガヴェネタ コインケース ブルー イントレチャート

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綺麗なブルーのコインケース、新品未使用品です。小銭とカードなどが収納できて便利です。付属品:箱、保存袋※新品未使用ですが、片面に2ヶ所くぼみがついています。一番最後の写真をご確認ください。カラー···ブルー柄・デザイン···無地