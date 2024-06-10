CARLO PIGNATELLI カルロ・ピニャテッリ ベスト＆ジャケット 黒 ...

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【クリーニング済】CARLOPIGNATELLIカルロ・ピニャテッリタキシードやフォーマル、正装の名門であるカルロ・ピニャテッリのロングジャケットとインナーベストです。ピンストライプの立体模様が光の加減で光沢をはなち、アンティーク調の金ボタンは菊のような細かな花びらのようなモチーフで気品にあふれるお品です。定価は20万円程度でした。一度だけパーティーで着用。その後着る機会がないまま保管し、今年クリーニングしています。サイズ→48（日本のLサイズくらい） ジャケット着丈93cm肩幅45cm袖丈64cm素人計測につき、誤差はありますので、ご理解お願いします。折り目、シワなどはご自身でお手入れしてください。古い物で長期自宅保管ですのでその点気にならない方のみご購入お願いします。経年による劣化あります。詳細は画像でご確認ください。気になる点は画像の追加可能ですのでコメントお願いします。リサイクル、簡易包装です。#CARLOPIGNATELLI#PIGNATELLI#高級イタリア#フォーマル#スーツ