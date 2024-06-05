デサント　ウェイサー　RE 2.1 26.5

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DESCENTE デサント Wayser RE 2.1[品番：TRYW0002336]｜つるや（ツルヤ ...

「テクニカルユーティリティ」をコンセプトに開発されたシーズンやシーン、スタイルを問わず着用できる防水設計のスニーカーシリーズ。アッパーの接着方法を工夫することで、柔らかく足を包み込みフィット感を実現。シンプルで合わせやすいデザインのオリジナルモデル。ランニングシューズの「DELTA」シリーズからインスパイアを受け、靴内部の縫製や段差を極力なくしたルースレイヤーフィット構造により足当たりを軽減し、履き心地感をUP。また、着脱性を考慮したシューレスシステムを採用。【SPEC／製品仕様】■ブランド名：DESCENTE■商品名：ウェイサーRE2.1■商品型番：DM2WJC20■カラー：ブラック【DM2WJC20BK】■サイズ：26.5cm,■素材：アッパー：合成繊維、アウトソール：ゴム底■重量：－■生産国：ミャンマー※完全防水ではありません。メインカラー···ブラック先日、デサント店舗にて、購入しました。1.2回履いた程度なので、ほとんど履いていなく、綺麗です。箱、タグ全て揃っています。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。スニーカー型···ローカット(Low)メインカラー···ブラック正規品 メンズ防水撥水レインシューズマットブラックスニーカーシューズジムランニングタウンワーク