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【レア品】NIKE グリーン　中綿ブルゾン　L 白タグ　90s 一点物
商品番号 D96137144486
商品名

【レア品】NIKE グリーン　中綿ブルゾン　L 白タグ　90s 一点物
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤️フォロー割実施中❤️フォローで300円引き！！◎ブランド：NIKE/ナイキ◎カラー：グリーン/緑◎表記サイズ：L◎平置き寸法肩幅：５８cm袖丈：５６cm着丈：７８cm身幅:６３cm(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい)・目立つ汚れや傷はありません・両面ロゴ刺繍あり90sNIKE　中綿ブルゾンです！肉厚、中綿、ビッグシルエットで最高にかっこいいです。レアカラーのグリーンで状態も良好です！Lサイズですが、大きめの作りなので中に厚手のニットやトレーナーを着ても最高にかっこいいです！ジップとスナップボタンで防寒もバッチリです！質問等ご気軽にどうぞ！他にもベビー、キッズ、レディース、メンズ商品多数出品しております。ぜひご覧ください♪90s80s古着ヴィンテージビンテージオーバーサイズビッグシルエットアウター　上着　ジャケット　ブルゾンダウン　ダウンジャケット大きめサイズカラー...グリーンジップ・ボタン...ボタン留めジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし
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