【新品未使用】ラルフローレン　トラベラースーツ

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季節感...春,夏,秋ラルフローレンのトラベラースーツです。パッカブル可能なのでコンパクトにまとまり、キャリーケースなどにもそのままパッキング出来ます。また、落ち着いたネイビーでビジネスシーンはもちろんカジュアルな休日着に合わせるなど使えるシーンは多種多様です。トラウザーはベルトレス\u0026サイドアジャスター仕様です。定価125,000円(税抜)サイズ42Sポルトガル製