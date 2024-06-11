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ジャンニヴェルサーチ メデューサ 名刺入れ カードケース 二つ折り レザー
商品番号 V46876940478
商品名

ジャンニヴェルサーチ メデューサ 名刺入れ カードケース 二つ折り レザー
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,074 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンニヴェルサーチメデューサ名刺入れカードケース二つ折りレザーブラックゴールドブランドGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチ商品名名刺入れ商品番号-カラーブラックサイズ横　7.5cm　縦　10.5cm　奥行　1.5cm　　素材レザー付属品-ランクBランクコメント外面：表面スレ(写真参照)　内側：スレキズ(写真参照)管理番号0924-a7657u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/traverse360626.html
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