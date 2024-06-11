ジャンニヴェルサーチ メデューサ 名刺入れ カードケース 二つ折り レザー

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商品詳細
ジャンニヴェルサーチメデューサ名刺入れカードケース二つ折りレザーブラックゴールドブランドGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチ商品名名刺入れ商品番号-カラーブラックサイズ横 7.5cm 縦 10.5cm 奥行 1.5cm 素材レザー付属品-ランクBランクコメント外面：表面スレ(写真参照) 内側：スレキズ(写真参照)管理番号0924-a7657u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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