キタムラ　名刺入れ　ネイビー　美品

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商品詳細
頂き物です。使わないため出品します。シンプルで使いやすさが魅力の名刺入れです。キズの目立ちにくい型押し加工を施した牛革素材になっており、シンプルなデザインで男女問わず使えます。カラー：ダークブルー／アイボリーステッチサイズ：縦：８ 横：１１ マチ：２ｃｍ重量：４０ｇ
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