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キタムラ　名刺入れ　ネイビー　美品
商品番号 Q34795822359
商品名

キタムラ　名刺入れ　ネイビー　美品
ブランド名 キタムラ
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物です。使わないため出品します。シンプルで使いやすさが魅力の名刺入れです。キズの目立ちにくい型押し加工を施した牛革素材になっており、シンプルなデザインで男女問わず使えます。カラー：ダークブルー／アイボリーステッチサイズ：縦：８　横：１１　マチ：２ｃｍ重量：４０ｇ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis762944.html
http://narcologia.ru/goods/moped927768.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce750055.html
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