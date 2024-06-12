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クリスチャンディオール　ヴィンテージ　ブレスレット　旧エンブレム
商品番号 S67758531198
商品名

クリスチャンディオール　ヴィンテージ　ブレスレット　旧エンブレム
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古ブランド店購入の商品になります。変色、汚れ、傷ございます。長さ最大　20cm最小　16cmよろしくお願い致します。
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