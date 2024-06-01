アベイシングエイプ　abathingape tシャツ　XL

2022年、京都店正規店にて購入【希少】WORLDGONEMADオーバーサイズ好きなため購入しましたが、やはり大きすぎました…あまりないデザインのため、着こなせる体型の男性が良いかと思います。着丈:70cm身幅:55cm



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