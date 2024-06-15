59.6cm 新品 ニューエラ テツヤナカムラ 59FIFTY メッツ キャップ

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59.6cm新品NEWERA×TetsuyaNakamuraニューエラテツヤナカムラ59FIFTYNANZUKAGALLERYニューヨークメッツベースボールキャップ帽子71/2BLACKブラック表記サイズ メンズ:71/2(59.6cm)実寸サイズ つば：7cm 頭周り：59cm 素材 本体・ツバ:ポリエステル100%つば裏:綿100%刺繍糸:ポリエステル100%色 ブラックつば裏:グレー仕様 着用シーズン:オールシーズン状態 タグはありませんが、新品同様の商品です。※保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入ください。付属品 なし備考 現代美術作家、中村哲也とのコラボレーションコレクションになります。フラッグロゴやMLB球団ロゴをファイヤーパターンを用いて表現されています。国内の正規店購入品になります。※ 1枚目は参考写真です。2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。ご購入の際はコメントください(^o^)当方の出品物は全て正規品になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。商品以外のご質問はお控えください。コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。