22A/W YOKO SAKAMOTO SUIT SETUP REBLACK

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・SUITJACKET/SUITBAGGYTROUSERSセットアップでの出品です。COLOR:REBLACKSIZE:どちらもLサイズCONDITION:短時間一度着用のみのほぼ未使用PRICE:JACKET¥39,600/PANTS¥27,500タグ付きになります。こちらのセットアップは各オンラインストアでも即完売だった為、探されていた方も多いのではないでしょうか。今期から同ブランドもかなり値上げをしている為、この価格でセットアップが入手出来る機会はもう無いかと思われます…自身で着るか悩んでいる為、いいね数増加で値上げしていきますので、値下げ待ちやその類のご質問はご遠慮下さい。商品説明です。オールシーズンご着用できる軽い仕立てのテーラードジャケット。日本随一のメンズテーラードジャケット専業ファクトリーに製作を依頼した定番となるシリーズです。クラシカルなデザインである三つボタンジャケットを、シャツを着る様な感覚で気軽に羽織れるデイリーなデザインに落とし込んでいます。身幅やアームホールを広くとったゆったりとしたサイジング。フロントフラップポケットと両身頃には内ポケットが付き、実用性の高さが伺えます。生地には、環境に配慮したサスティナブルなリサイクルポリエステル生地を使用。ストレッチ性が高く、ストレスフリーな着心地です。