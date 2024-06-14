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《美品》ポーター長財布
商品番号 V74805245897
商品名

《美品》ポーター長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有り難うございますポーターの長財布です。使用期間は30日あるかないかと思います。ポーターラウンドファスナー財布を購入致しましたので、出品を致しました。スレハゲ、スレキズ、汚れ、ほつれは殆んどありません。内部の布地には破れはありませんが中古のお財布のご理解はお願い致します。化粧箱は、ひと角が壊れてセロテープで、補修致しております。※一見、転売ヤーせどり屋さんには　お譲りは出来ません。そカラー...ブラウン
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