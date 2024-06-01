【used】BVLGARI　メンズ　長財布

柄・デザイン...無地カラー...ブラック財布形...#長財布素材...#本革過去に使用していたものを自宅保管引っ掻き傷などはありませんが多少の使用感はあります箱はなし#BVLGARI #ブルガリ◼️返品、交換は対応できませんので本画像および説明文をご確認いただき、ご納得いただける方のみ購入ご検討ください。■注意事項写真は実物、スマホ撮影です。カメラや採光具合などで多少の違いがあるかもしれません、ご了承下さい。



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