トランペット ミュート セット プラクティス ス ワウワウ カップ mute

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GALAXYプラクティスミュートChukanワウワウミュートChukanカップミュート(カップを外すとストレートミュートです。)カップミュートは凹みはほとんど見あたりません。ワウワウとプラクティスはチラホラ小さな凹みがみられます。写真をご確認下さい。写真がない擦れさらに小さな凹みもあります。ワウワウのステムは緩いですが、グリスを塗れば丁度良いかもです。初心者や必要だけど続けるかどうか分からない人には入門用として丁度良いセットだと思います。