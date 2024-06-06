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トランペット ミュート セット プラクティス ス ワウワウ カップ mute
商品番号 Y65366578534
商品名

トランペット ミュート セット プラクティス ス ワウワウ カップ mute
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GALAXYプラクティスミュートChukanワウワウミュートChukanカップミュート(カップを外すとストレートミュートです。)カップミュートは凹みはほとんど見あたりません。ワウワウとプラクティスはチラホラ小さな凹みがみられます。写真をご確認下さい。写真がない擦れさらに小さな凹みもあります。ワウワウのステムは緩いですが、グリスを塗れば丁度良いかもです。初心者や必要だけど続けるかどうか分からない人には入門用として丁度良いセットだと思います。
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