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- \u003c最終値下げ\u003e [JC Wings] 1/200 JAL A350-900
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商品詳細
JCWings製1/200スケールのJAL(日本航空)A350-900特別塗装機[20thARASHITHANKSJET(嵐ジェット)]のダイキャストモデルです。とても精巧に作られています。状態も非常に綺麗です。メーカー···JCWingsスケール···1/200
http://narcologia.ru/goods/housekeeper657309.html
http://narcologia.ru/goods/moped329268.html
http://narcologia.ru/goods/freezer927598.html
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