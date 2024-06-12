旭日50銭銀貨鈴キーホルダー（ガーディアンベル）

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商品詳細
【本物の銀貨使用SV800】旭日50銭銀貨を鈴に仕立てたガーディアンベル。銀貨の音色はとても綺麗！銀貨の表裏を重ね合わせてロウ付けしておりますのでしっかりとした作りです。たかが丸く加工と言っても工程が半端なく多くかなり手間がかかります。直径21mm・キーホルダーまでの全長90mmSV800・銅200でハイクォリティー鍵を付けたりネックレスのトップに使い方は色々#ガーディアンベル#鈴#ベル#一銭#キーホルダー#古銭#フロムペーター
http://narcologia.ru/goods/reboot218336.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic380837.html
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