定価13000円 ウェーブドライブＺ 新品未使用品 卓球シューズ 28.0 ...

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ミズノの卓球シューズです。サイズ28.0新品でタグ付きのまま、自宅保管しておりました。試着のみの、未使用品です。お値下げ不可でお願いします！宜しくお願いします^^付属品 箱(箱に破れあり.写真参照)履き口···紐カラー···ブルー