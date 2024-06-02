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定価13000円　ウェーブドライブＺ　新品未使用品　卓球シューズ　28.0
商品番号 Y46598981640
商品名

定価13000円　ウェーブドライブＺ　新品未使用品　卓球シューズ　28.0
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノの卓球シューズです。サイズ28.0新品でタグ付きのまま、自宅保管しておりました。試着のみの、未使用品です。お値下げ不可でお願いします！宜しくお願いします^^付属品　箱(箱に破れあり.写真参照)履き口···紐カラー···ブルー
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