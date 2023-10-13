Arabic Logo Camp Cap Navy

オンライン購入です。家族で同じ物を購入してしまったので出品します。宅急便コンパクトでの発送です。※気持ちの良いお取引をしたいので以下の内容をよく読んで頂きお取引お願い致します。※写真をよく見てご購入お願い致します。※ご購入後の値引き、返品などの対応は一切致しかねます。※商品の状態は私個人の主観で選択しています。不安な方はご購入をお控え頂くか写真の追加をご要望ください。※受取連絡の遅い方はご購入ご遠慮願います。※基本的に専用には致しません。いかなる場合でも[早い者勝ち]です。※ハンガーなどは付属しません。※採寸は素人採寸になりますので誤差はご了承下さい。※配送料を安くしたいのでネコポス、コンパクトなどを利用するために無理して梱包する事があります。折り皺など気にされる方は大きめのダンボールなどを使用しますのでご相談ください。(追加料金あり)



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