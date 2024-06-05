エルメネジルドゼニア　小紋柄ネクタイ　シルク100 イタリア　ネイビー　剣幅9

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◆商品特徴ERMENEGILDOZEGNAの小紋柄ネクタイです♪ネイビーベースの生地に浮世絵を彷彿とさせる小紋柄のネクタイ♪オーセンティックで重厚感のある9.0cmの大剣幅は大人の余裕を感じる逸品♪ネイビーベースに落ち着いたカラーリングのためブラウン系、グレー系、ネイビー系のスーツと相性がよく、剣幅が太めなのでダブルのテーラードジャケットとも相性の良いサイズ感です♪剣幅はスーツのラペル幅と±0.5cmで合わせて頂くとスッキリまとまりのある印象になりますのでネクタイを選ぶ際の基準にして頂ければと思います^^イタリア製管理番号:FB10002◆ブランドERMENEGILDOZEGNAエルメネジルドゼニア◆コンディションランク:AS:未使用及び殆ど使用感なしA:非常に状態の良い中古品B:比較的綺麗な中古品C:一般的な中古品D:難あり、訳あり等(理由別途記入)※保管品になりますので多少の擦れ等ある場合がございます。※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします◆サイズ平置き実寸(cm)大剣幅:9小剣幅:4全長:148※素人採寸の為多少の誤差がございます◆色Blueブルーbrownブラウン◆素材絹100%◆配送方法らくらくメルカリ便ゆうゆうメルカリ便◆その他正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪できるだけ真摯に対応させて頂きます^^※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください#TKh ←商品一覧はこちら#TKhメンズ#TKh雑貨#TKhネクタイカラー···ブルー柄・デザイン···その他