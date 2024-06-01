パワーアップバンド3点　おまけあり

パワーアップバンドマリオ＊ピーチ＊デイジーの3点です。梱包もしてしまったため、画像がなくすみません。魔法は使えませんが、ハリーポッターの杖とガイドブックおつけしてます。あやさん様と同じく、わが家も同じ子育て中です。そんなあやさん様に共感したので、お値段をもう少しお下げしました。



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