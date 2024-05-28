ワイルドスワンズ ENO イングリッシュブライドル バーガンディ

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2019年12月に公式オンラインショップにて購入しましたが、使う機会がなく自宅保管していました。イングリッシュブライドルレザーバーガンディ箱、スリッカー付き新品・未使用品ではありますが、個人の自宅保管品である事や革本来の個体差などにご理解がある方にお譲りしたいと思います。※購入後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。※お値引き不可でお願いいたします。