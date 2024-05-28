⭐︎ 　アニメTシャツ　DANNY PHANTOM ブラック　サイズM

商品名 アニメTシャツ DANNYPHANTOM商品説明…ヴィンテージ 古着 アニメT 海外では高い人気を誇るダニーファ ントムのTシャツになります。カラー…ブラック サイズM着丈65.5身幅47肩幅40※大手古着屋にて購入した商品になります。古着になりますので、多少の使用感が見られますが古着の味だとご理解下さい。まだまだ着用いただける逸品となっています。※古着にご理解ある方のご購入をお待ちしています。



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