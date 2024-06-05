エルチャポ Tシャツ #

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LosAngelesTimesEIChapoT-Shirtメキシコの麻薬密売組織の大ボス、エルチャポの愛称で知られるホアキングスマンのTシャツになります。2度の脱獄経験もありメキシコでは知らない人はいない悪のカリスマ的存在。現在は終身刑でアメリカのコロラド州の刑務所にて服役中です。ネットフリックスにもエルチャポを題材にしたドラマが配信されておりお好きな方にもオススメ。インパクト抜群で目を引き付けること間違いなしのTシャツです。表記サイズ肩幅49cm(ShoulderWidth)身幅52cm(HemWidth)着丈70cm(Length)袖丈20.5cm(SleeveLength)#aaaxea2手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス