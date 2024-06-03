値下げしました。断捨離の為、売り出します。神戸のショップで新品で購入したものです。使用回数は3回程度です。アクセントを加える為パンツに引っ掛けて使用していました。購入価格18,150円【BALLCHAINwalletstrap】大粒のボールチェーンを使用したウォレットストラップ。こちらの特徴は、ベルトルプに装着時、膝上くらいまでチェーンがくる程のロング丈。オーバーシルエットのトップスを着用時もしっかりと存在感を発揮してくれます。使用されたメタルパーツは質感にこだわり、全て真鍮に重厚感のある絶妙なマット加工を施した、インダストリアルな風合い。ハイエンドなマテリアル,加工により質感に拘り抜かれた、重厚感のある仕上がりです。各所に使用されたレザーとの相性もよく、存在感のあるウォレットストラップに仕上がっております。■カラー：black×black■素材：cowleather、brass(真鍮)■サイズ：全長約91cmよろしくお願いします。#ストリートファッション#古着#ネックレス#韓国#メンズライク#ストリート#スケーター#アメカジ#ヒップホップ#ウォレットチェーン#キーリング



真鍮ウォレットチェーンキット Ｉ☆Ｎ Ｓｐｅcial マットブラック - レザークラフト商品・道具・材料の通信販売 I☆N FACTORY



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ロング ウォレットチェーン 真鍮 マットブラック - ウォレットチェーン



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NEW 真鍮ウォレットチェーンキット - レザークラフト商品・道具・材料の通信販売 I☆N FACTORY



真鍮無垢（鋳物）DOUBLE CLIP WALLET CHAIN アズキ ダール艶消し BLACK ...



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真鍮無垢（鋳物）DOUBLE CLIP WALLET CHAIN アズキ ダール艶消し BLACK ...



ウォレットチェーン・スクリュー / ブラス真鍮・ブラックメタリック



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ウォレットチェーン・ベネチアン / ブラス真鍮



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