エンポリオアルマーニ キャップ 帽子 ホワイト 627522 CC995【新品】

新品、未使用、タグ付き。海外正規店で購入した正規品です。※値下げ不可。まとめ割アリ★EMPORIOARMANIBASEBALLCAP品番：627522CC995-00010カラー；ホワイト仕様：イーグル刺繍入り/サイズ調節可能(バンド式)素材：キャンバス素材(コットン)生産国：CHINA付属品：商品タグサイズ：頭囲約57-63.5cm|つば約7cm★他にも出品しています#エンポリオアルマーニはこちら_UROE#帽子はこちら_UROE#出品一覧はこちら_UROE★ご注意・海外正規品を直輸入している新品の並行輸入品です。仕様をご理解の上ご購入ください。・すり替え防止の為、ご購入者様都合の返品・交換はお受けできません。・ご不明点があればご質問ください。またプロフのご確認をお願い致します。



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