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ETRO エトロ　シルクウール　ネクタイ　ブランドネクタイ　美品！
商品番号 Q33840978031
商品名

ETRO エトロ　シルクウール　ネクタイ　ブランドネクタイ　美品！
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5200円→4800円→4600円にお値下げしました！長さ　　約146㎝最大幅　約9.5㎝シルク　30%ウール　70%イタリアで購入したエトロのシルクウールのネクタイです。ネイビーにベージュと赤の模様です。ウールが入っているので少し厚手で暖かい手触りです。シミ汚れは無く美品です。⚠️プロフ必ずお読み下さい‼️#ブランドネクタイ
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