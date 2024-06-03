ETRO エトロ　シルクウール　ネクタイ　ブランドネクタイ　美品！

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商品詳細
5200円→4800円→4600円にお値下げしました！長さ 約146㎝最大幅 約9.5㎝シルク 30%ウール 70%イタリアで購入したエトロのシルクウールのネクタイです。ネイビーにベージュと赤の模様です。ウールが入っているので少し厚手で暖かい手触りです。シミ汚れは無く美品です。⚠️プロフ必ずお読み下さい‼️#ブランドネクタイ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly918384.html
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