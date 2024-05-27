htc ベルト　スタッズベルト　32インチ

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商品詳細
HTCのスタッズベルトです。デザインに一目惚れしてこちらで購入しましたが、サイズが小さかった為泣く泣く出品します。スタッズでMARINE(海軍の事でしょうね)と打たれていて、その脇には碇とカモメを模したスタッズが丁寧に打たれています。勿論スタッズ抜けはありません！ベルトのエンドにも￼碇のスタッズが抜け目なく打たれていて、本当にカッコいいです。色はブラックですが茶芯なので経年変化でブラウンが出てきてヴィンテージ感があり雰囲気がかなり良いです！むしろこちらの34をお持ちの方おりましたら交渉受け付けます。サイズは32で実寸で75-85(1番近い穴から1番遠い穴)です。
http://narcologia.ru/goods/browse761791.html
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