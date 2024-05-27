エルメスのニットマフラー

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エルメスのニットマフラーです。Hロゴがさりげなく施されたエルメスらしいリバーシブルマフラー《アレ・ルトゥール》です。上質で最高級のカシミアとシルクを使用しているので、とても肌触りがよく温かいです。その日の気分でお色を変えて使え、コーディネートの差し色にも使えます。【素材・カラー】カシミア×シルク・オレンジ×グレー【サイズ】30×180素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。