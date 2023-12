NEW ERA 59FIFTY 7 5/8 NY YANKEES

NEWERAニューエラ59FIFTY75/8NYヤンキースベースボールキャップストレートキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースボディカラー:ベージュロゴ:ベージュ/ブラウンツバ裏:うすいイエローワールドシリーズ2000サイド刺繍●サイズ:75/8(60.6cm)●状態:中古、美品。購入後数回の着用です。ツバ表面にうすいシミがあります。帽子表面に傷や汚れはなく、比較的キレイな状態です。あくまでも個人の感想です。写真にて状態ご確認ください。ベースボールキャップの配送にはダンボールにて発送しておりますので、型崩れなど恐れはありません。キャップ2個以上購入で750円値引きさせていただきます。⚠️注意事項⚠️・中古品の場合、コンディションの判断が人により異なります。ご理解ある方のみご検討下さい。・購入後、24時間以内に連絡が取れる方のみ入札宜しくお願い致します。・入金確認次第、速やかに発送させていただきます。即日発送出来ない場合もあります、予めご了承下さい。2日以上発送が遅れる場合はプロフィール欄にてお知らせいたします。・あくまで個人保管ですのでNCNRで入札お願いします。重ねて、すり替え防止の為に返品はご遠慮ください・神経質な方は、入札をお控え下さい。・新規IDの方、また評価が悪い方は、こちらの判断で入札を取り消させて頂く場合もございますので予めご了承下さい。・簡易包装にて発送させていただきます。予めご了承ください。・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。ご覧頂きましてありがとうございます。



