DC スニーカー ピュア ハイ トップ WC SE SN 25.5cm 新品

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商品詳細
新品ディーシースニーカーディーシーシューズピュアハイトップWCSESNDCSHOESPUREHIGH-TOPWCSESN25.5cm箱ありお店で購入した為多少の傷汚れあるかもしれません。ご理解の上ご購入お願い致します。自宅保管してありました。お店にある新品と同様な物を求める方はご遠慮ください。素人検品なので見逃しのイタミ等があるかもしれません。ご了承下さい。完璧を求める方神経質な方はご遠慮ください。ハイカットモノグラム
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