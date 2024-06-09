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DC スニーカー ピュア ハイ トップ WC SE SN 25.5cm 新品
商品番号 J56685876291
商品名

DC スニーカー ピュア ハイ トップ WC SE SN 25.5cm 新品
ブランド名 ディーシー
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ディーシースニーカーディーシーシューズピュアハイトップWCSESNDCSHOESPUREHIGH-TOPWCSESN25.5cm箱ありお店で購入した為多少の傷汚れあるかもしれません。ご理解の上ご購入お願い致します。自宅保管してありました。お店にある新品と同様な物を求める方はご遠慮ください。素人検品なので見逃しのイタミ等があるかもしれません。ご了承下さい。完璧を求める方神経質な方はご遠慮ください。ハイカットモノグラム
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