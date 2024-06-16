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バーバリー 二つ折り財布
商品番号 M88827876054
商品名

バーバリー 二つ折り財布
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Burberryの二つ折り財布(ブラック)です。暗所にて未使用のまま保管していました。劣化もありません。追加でご覧になりたい部分などございましたらコメントよりお願いします。※購入前にコメントをお願いします。※
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