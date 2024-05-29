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【正規品】VERSACE ヴェルサーチェ ロゴ 刺繍 キャップ 58
商品番号 B38563274676
商品名

【正規品】VERSACE ヴェルサーチェ ロゴ 刺繍 キャップ 58
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 23,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可、即購入可能です。ご覧いただきありがとうございます。イタリアのファッションデザイナーであるジョバンニ・マリア・ヴェルサーチェことジャンニ・ヴェルサーチェが作ったブランド。2018年10月からこれまでのヴェルサーチからヴェルサーチェに変更となっています。こちらはヴェルサーチェのキャップです。メゾンのロゴを刺繍であしらった、柔らかなコットン製ベースボールキャップ。ぴったりフィットするよう調節可能なバッククリップが特徴のスタイル。サイズは58です。男女関係なく人気です。プレゼントにもおすすめ。海外の正規取扱店より買った正真正銘の正規品です。付属品はタグです。国内定価79.200円の商品です。購入後は東京から1-2日以内に発送いたします。カラー···ブラック
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