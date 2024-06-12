スタンダードカリフォルニア　ボーダーT 2023 ブラック　M 新品

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★当方プロフィールを必ず一読してからご検討ください。■商品名スタンダードカリフォルニア ボーダーT2023■カラーブラック×ホワイト■サイズM：肩幅48cm、身幅52cm、着丈70cm、袖丈23cm■状態 新品■商品について★正規店にて購入した商品になります。★2023年4月発売のものになります。★当方は喫煙をしておりません。★自宅保管の為ご理解頂ける方のみお願い致します。