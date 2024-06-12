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スタンダードカリフォルニア　ボーダーT 2023 ブラック　M 新品
商品番号 Y72442469061
商品名

スタンダードカリフォルニア　ボーダーT 2023 ブラック　M 新品
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★当方プロフィールを必ず一読してからご検討ください。■商品名スタンダードカリフォルニア　ボーダーT2023■カラーブラック×ホワイト■サイズM：肩幅48cm、身幅52cm、着丈70cm、袖丈23cm■状態　　新品■商品について★正規店にて購入した商品になります。★2023年4月発売のものになります。★当方は喫煙をしておりません。★自宅保管の為ご理解頂ける方のみお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector543464.html
http://narcologia.ru/goods/passionate764913.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture498041.html
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